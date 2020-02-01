Jim Carrey: Truman Show şimdilerde mikro düzeyde

Amerikan-Japon ortak yapımı bilim kurgu-macera filmi Kirpi Sonic'te (Sonic the Hedgehog) canlandırdığı Dr. Ivo Robotnik karakteriyle 14 Şubat'ta seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Jim Carrey, Collider'a verdiği röportajda bir döneme damga vuran The Truman Show hakkında konuştu.

DEVAM OLASILIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ



58 yaşındaki oyuncu kariyerine damga vuran The Truman Show ile ilgili soruya cevap verirken olası bir devam filmi hakkındü düşündüğünü itiraf etti

Jim Carrey'nin 1998 yapımı Truman Show filminin finalinden bir fotoğraf

Carrey "Bence The Truman Show şimdilerde mikro düzeyde var olan bir şey. Makro düzeyle ilgili olan bir hikayeydi. Ama şimdilerde herkesin bir abonelik kanalı var. Herkes kendi Truman Show dünyasına sahip. Orada olması gereken bir şey var. Sıklıkla düşündüğüm ve sorduğum şey, Truman duvarın dışına çıktığı zaman ne olacağı. Basitçe herkes içeriye geri döndüğü için onun dışarıda yalnız olacağını fark etmek biraz zamanımı aldı. Hepsi tepede/ kubbede olmak istiyordu" dedi.