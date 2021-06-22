Joan Collins: John Forsythe kadın düşmanı bir pislikti

Ünlü İngiliz oyuncu Joan Collins, 1981'den 1989'a kadar Amerikan ABC kanalında yayımlanan pembe dizi Dynasty'teki (Hanedan) rol arkadaşı John Forsythe'nin her zaman ilgi odağı olmaya çalıştığını ve kendisinden daha fazla para aldığını açıkladı.



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88 yaşındaki Collins dün katıldığı TV programında, 2010'da ölen Forsythe için “Kadın düşmanı bir pislikti!” açıklaması yaptı.

"5 BİN DOLAR FAZLASINI İSTERDİ"



Aktris, Forsythe'nin sözleşmesine oyuncu kadrosundaki herkesten her zaman bölüm başına 5 bin dolardan daha fazla para alması gerektiğine dair bir madde eklediğini söyledi.



Collins, Forsythe'nin sözleşmesinde diziyle ilgili tanıtımlarda her zaman önde olması gerektiğinin yazılı olduğunu da belirtti.



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