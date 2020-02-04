Joaquin Phoenix BAFTA konuşmasıyla gündemde

Altın Küre (Golden Globes) ile birlikte Oscar için "ipucu" niteliği taşıyan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri sahiplerini buldu. Beklendiği gibi Joker filmindeki performansıyla İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Joaquin Phoenix konuşmasında #BAFTASoWhite sloganının ortaya çıkmasıyla ilgili konuştu: "Sistemsel ırkçılığı gerçekten anlayabilmek için sıkı çalışmamız gerek. Baskı düzenini yaratan, sürdüren ve faydalanan insanların onu yok eden olma yükümlülüğü vardır. Bu bize bağlı" dedi.

"BİRÇOK OYUNCU BU AYRICALIĞA SAHİP DEĞİL"

Jaoquin Phoenix teşekkür konuşmasına şöyle devam etti: "Bu gece burada olmaktan onur duyuyorum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. BAFTA ödülleri her zaman kariyerime destek sağladı ve bunun için çok müteşekkirim. Ama aynı zamanda kafamın da biraz karıştığını söylemek zorundayım. Çünkü bu ödüllere layık olan birçok oyuncu arkadaşım aynı ayrıcalığa sahip değil. Sanırım başka renkten olan insanlara burada istenmedikleri mesajını gönderiyoruz. Evet, sektörümüze bulundukları katkılarından yararlandığımız insanlara gönderdiğimiz mesaj bu" dedi.

"BEN DE SORUNUN PARÇASIYIM"

Bence kimse sadaka ya da ayrıcalıklı muamele istemiyor. Ama her yıl kendimize bunu veriyoruz. İnsanlar sadece yaptıkları işler için takdir edilmek ve saygı görmek istiyor. Bu tepeden bakan bir kınama değil. Çünkü utanarak söylüyorum ki ben de sorunun bir parçasıyım. Bulunduğum setlerin herkese açık olması için yeterince çaba harcamadım. Sanırım mesele, çok kültürlü film setlerine sahip olmanın ötesine geçiyor. Sistematik ırkçılığı anlamak için gerçekten çok çalışmalıyız. Bu sistemi, bunu yaratıp bundan fayda sağlayanlar bozmalı."

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CESARETİNDEN DOLAYI KUTLADI



Oyuncu Viola Davis ve Elveda (The Farewell) filminin yönetmeni Lulu Wang, Twitter'da Phoenix'i cesaretinden dolayı kutladı.



Wang mesajında "Salonda sessizliğe yol açan" konuşması için Phoenix'e teşekkür etti. Viola Davis, "Teşekkür ederim Joaquin Phoenix. Dürüstlüğün, dayanışman ve cesaretin için. Tebrikler" dedi. Kerry Washington da Twitter mesajında "Bu arada Joaquin, ağzından gerçekleri püskürtüyor" diye yazdı.



"UZUN SÜREDİR İLK KEZ OLUYOR"



İsrail asıllı Amerikalı yönetmen Alma Har'el ise şunları söyledi: "Yanılıyorsam düzeltin ama bu uzun süredir ilk kez oluyor. Beyaz bir adam, çağrıldığı kürsüde hepimizin duyması gerekenleri söylüyor Genelde kadınlar sesini çıkarıyor. Bu cesaret verici ve işimize yardımcı olacak."

