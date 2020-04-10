Joaquin Phoenix: Joker'e hazırlanırken anksiyete krizine girdim

Joker filminde canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle neredeyse tüm festivallerde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Joaquin Phoenix çekim sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

PANDEMİDEN ÖNCE ÇEKİM



Corona virüs salgınından 2 ay önce GQ için objektif karşına geçen oyuncu, İngiliz dergisine verdiği ropörtajda rolüne hazırlanırken anksiyete krizine girdiğini ve sadece ruhsal değil, fiziksel olarak hastalandığını açıkladı.

SETTE KRİZ ÇIKTIĞI BİLİNİYORDU



45 yaşındaki oyuncunun bu süreçte set çalışanlarıyla zorluklar yaşadığı, dokunulmaktan hoşlanmadığı için makyaj ve saçını kendisi yapmak isteyince kriz çıktığı biliniyordu. Hatta filmin görüntü yönetmeni Lawrence Sher, çekimler sırasında Joaquin Phoenix’in role “Fazla bürünmesinden” endişelendiğini itiraf etmişti.



ANKSİYETE (KAYGI BOZUKLUĞU) NEDİR?



Anksiyete bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Toplumun %18'ini etkisi altına alan bu problem son derece yorucu olmakla birlikte hayat kalitesini düşürür. Psikolojide anksiyete olarak bilinen kaygı, tehlikeli durumlarda, “vücuda meydan okumaya hazır olması gerektiğini haber veren” sinyaldir. Doğal ve gerekli olan kaygı hissedilmeye başlandığında nefes alış verişi ve kalp atışı hızlanarak kaslara daha fazla oksijen gitmesi sağlanmaktadır.Anksiyete bozukluğu ise kaygı duygusunun bir tehlike yokken kendini göstermesi, uzun süre devam etmesi ve çok güçlü hissedilmesidir ki böyle bir durum söz konusuysa tedavi gereklidir. İleri derecede anksiyete bozukluğu kişileri fazlasıyla rahatsız edebilmekte ve günlük hayattaki işlevlerini yerine getirmesini zorlaştırabilmektedir.

JOKER FRAGMANI