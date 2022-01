John Krasinski ve Steve Carell yeni aile filmi If'te buluşuyor

Emmy ödüllü The Office dizisinin başrol oyuncuları Steve Carell ve John Krasinski, Paramount'un yeni aile filmi If'te bir araya gelecek. John Krasinski, filmi yazacak, yönetecek ve başrolde oynayacak.

Büyük çıkışını NBC'nin The Office dizisiyle yapan John Krasinski, A Quiet Place filmleriyle yönetmenlikteki başarısını da ispatladı. Krasinski şimdi de komedi filmi çekecek.



Filmde ayrıca Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge ve Fiona Shaw da rol alacak.

Kadroda 'An Officer and a Gentleman' ve 'Roots' yıldızı Louis Gossett Jr., 'Minari' ile çıkış yapan Alan Kim ve 'The Walking Dead' oyuncusu Cailey Fleming de yer alacak.



Filmin resmi özeti yayınlanmadı, ancak hikaye Krasinski'nin bir çocuğun hayal gücünü yeniden keşfetme yolculuğuna ilişkin orijinal fikrine dayanıyor.

The Office ekibi, 2006'da Emmy'de En İyi Komedi Ödülü'nü almıştı.

2023'TE GÖSTERİME GİRMESİ PLANLANIYOR

The Office'in ardından, gişe rekorları kıran Sessiz Bir Yer ve Sessiz Bir Yer 2 filmlerini yöneten Krasinski, bir sinemacı olarak adından sıkça söz ettirdi. Carell kısa süre önce Netflix dizisi Space Force ve Apple TV Plus draması The Morning Show'da rol aldı. Son çalışmaları arasında Jon Stewart'ın siyasi komedisi Irresistible, Adam McKay'in politik hiciv filmi Vice ve Universal'in yaklaşan animasyon filmi Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi yer alıyor.



If filminin 17 Kasım 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.