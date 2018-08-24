Annapurna’nın yeni filminde rol alacak olan ödüllü oyuncu John Lithgow, cinsel taciz skandalıyla kariyerini noktalamak zorunda kalan Fox Haber Müdürü Roger Ailes’ı canlandıracak.



72 yaşındaki ABD'li oyuncu Lithgow’un yanı sıra Nicole Kidman, Margot Robbie ve Charlize Theron gibi ünlü yıldızların yer aldığı filmin adı henüz açıklanmadı.



Ailes'ın çöküşüne odaklanan film, haber baronunu iktidardan düşürmek için sektördeki cinsiyetçilik kültürünü alaşağı eden bir grup kadın çalışanın hikayesini ele alıyor.



Roger Ailes

Ailes, Carlson'ın davasının birkaç hafta sonrasında Fox News'ten kovulmuş ve başka kadınlar da daha sonra benzer cinsel taciz iddialarıyla ortaya çıkmıştı. Ailes yaşananların ardından bir yıl geçmişken, 77 yaşında hayatını kaybetti.