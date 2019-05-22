Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ve dünya genelinde seyirciyle buluşan ünlü serinin üçüncü filmi John Wick 3'ün devam filmi geliyor.
Yeni filmin 2021'de vizyona girmesi beklenirken serinin üçüncü filmi ABD'de 57 milyon dolar hasılat elde ederek serinin ilk iki filminin açılışlarının toplamından daha büyük bir açılış performansına imza attı.
Keanu Reeves'in ünlü tetikçi John Wick'e hayat vermeye devam edeceği John Wick 4'ün 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyonla buluşması planlanıyor.
Reeves'in yanı sıra Ian McShane, Laurence Fishburne gibi isimlerin karakterlerine dönmesi ve Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğunda oturmaya devam etmesi bekleniyor.
John Wick 4 geliyor
Sanat
Keanu Reeves'in hayat verdiği John Wick serisinin dördüncü filmi için Lionsgate'den onay geldi. Film 2021'de izleyiciyle buluşacak.
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ve dünya genelinde seyirciyle buluşan ünlü serinin üçüncü filmi John Wick 3'ün devam filmi geliyor.