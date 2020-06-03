John Wick 4'ten yeni ayrıntılar

John Wick 4’ün yönetmeni Chad Stahelski, serinin üçüncü filmi Parabellum için çekilmiş ancak kullanılmamış sahnelerin yeni filmde yer alabileceğine işaret etti.

03.06.2020 - 12:38

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Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı Matrix 4 ile aynı gün (21 Mayıs 2021) vizyona girme planı corona virüs nedeniyle iptal olan John Wick 4 ile ilgili yeni ayrıntılar belli oldu.

2022'DE VİZYONDA OLACAK

27 Mayıs 2022'de seyirciyle buluşacak filmin yönetmeni Chad Stahelski, serinin üçüncü filmi Parabellum için çekilmiş ancak kullanılmamış sahnelerin yeni filmde yer alabileceğine işaret etti.

"FİLMDE YER OLMADIĞI İÇİN ÇIKARDIK"

The Hollywood Reporter’a konuşan Stahelski, Parabellum için çekilen iki aksiyon sahnesi olduğunu ancak filmde yer olmadığı için bu sahneleri kullanamadıklarını belirtti. Stahelski, “Bu yüzden bu iki sahneyi filmden çıkarmıştık. Çektiğim şeyin yüzde 90’ını John Wick 4’te kesinlikle kullanabilirim” dedi.

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