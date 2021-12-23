John Wick: Chapter 4 ertelendi

Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, sevilen aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi John Wick: Chapter 4 bir kez daha ertelendi. Filmin ilk olarak, yine başrolünde Keanu Reeves'in rol aldığı Matrix Resurrections ile aynı anda vizyona girmesi planlanmıştı. Bir Hollywood yıldızının iki önemli filminin aynı anda vizyona girmesi bir ilk olacaktı. Fakat pandemi nedeniyle çekimler durdurulunca, planlar değişti ve filmin vizyon tarihi ertelendi.



Şimdi ise, daha önce 2022'nin Mayıs ayına ertlenen John Wick: Chapter 4, bir kez daha ertelendi. Lionsgate tarafından paylaşılan bir video ile filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak açıklandı. Filmin vizyon tarihinin bir yıl ileriye atılmasının nedeni, pandemi nedeniyle çekimlerin aksaması ve Japonya'da çekilmesi gereken sahneler olması.

The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminden yeni fragmanı