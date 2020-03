Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönüyor mu?

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in Karayip Korsanları’na dönmesi için başlatılan kampanyası ve eski eşi Amber Heard’a yönelik davadaki deliller sonrası yapımcılar da ünlü oyuncunun dönüşüne sıcak bakıyor.



We Got This Covered sitesine göre, Depp’in hukuksal mücadelesinde son dönemde olayların beklenmedik yönde gelişmesi bazı Disney yöneticilerinin Depp'in dönüşü için gizlice kulis yapmalarına neden oldu.



Johnny Depp, 14 yıl boyunca serinin 5 filminde Kaptan Jack Sparrow rolünde oynadı. Seri 4,5 milyar dolar (yaklaşık 28 milyar TL) gişe hasılatıyla tüm zamanların en büyük 12. serisi olmuştu.



Serinin en son filmi Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) 2015’te gösterime girmişti.