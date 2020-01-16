Joker tekrar vizyona giriyor

Oscar'a 11 dalda aday gösterilen başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı 2019'un en tartışmalı filmlerinden Joker, tekrer vizyona giriyor.

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Joaquin Phoenix'in başrolünde oynadığı; DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan Amerikan psikolojik gerilim filmidir Joker, vizyona girdiği 4 Ekim 2019 tarihinden itibaren eleştirmenleri ikiye böldü. Kimilerinin övdüğü film, daha çok şiddet sahneleri ve müzikleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

ÖNCE GİŞE SONRA FESTİVALLER

Buna rağmen milyar dolar kulübüne giren ilk 18 yaş sınırlı film olarak sinema tarihine geçen Joker gişedeki başarısını festivallerle taçlandırdı. 76. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Altın Aslan, 77. Altın Küre'de En iyi erkek oyuncu ödülü kazanan film, 11 dalda Oscar'a aday olarak bu yılın rekorunu kırma başarısı gösterince, Warner Bros radikal bir karar aldı.  DVD'si bile satışa çıkan filmin bir haftalığına tekrar sinemalarda gösterilmesine karar verildi. 

IMDb'nin tüm zamanlar en iyi filmler listesinde 10. sıraya kadar yükselen Joker bugün 30. sırada IMDb'nin tüm zamanlar en iyi filmler listesinde 10. sıraya kadar yükselen Joker bugün 30. sırada

"İLGİ DEVAM EDİYOR"

Warner Bros konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ödül sezonunda tamamlanmasının bir sonucu olarak Joker'a olan ilginin devam etmesiyle birlikte izleyicilere ilk kez ya da ikinci kez büyük ekranda görme şansını vermek istedik" denildi.

ARTHUR FLECK'İN HAYATINA ODAKLANIYOR

Başrollerini Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy, Brett Cullen ve Zazie Beetz'ın paylaştığı Joker; başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor.

TOPLUMA AYKINI BİR KARAKTERE DÖNÜŞÜR

Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur’un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

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