Jose Sosa'nın sanat tutkusu

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ünlü heykeltıraş Gina Ginali’nin hayat verdiği yüzü olmayan kız koleksiyonundan özel bir parça satın aldı.

22.04.2021 - 14:29

Jose Sosa'nın sanat tutkusu

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Arjantinli Jose Sosa, futbol performansının yanı sıra sanata olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

Sosa, geçtiğimiz günlerde ünlü heykeltıraş Gina Ginali’nin hayat verdiği yüzü olmayan kız koleksiyonundan özel bir parça satın aldı.

Yapımı iki ay süren ve özel malzemeler kullanılarak hazırlanan heykel, renk değiştiren özelliğiyle farklı bir heykel çalışması olarak nitelendiriliyor. Gina Ginali, Sosa’ya hazırladığı heykel için, “Sosa çok modern ve ince zevkleri olan bir insan. Vücudunda yer alan dövmelerin de aslında bir dışavurum olduğunu düşünüyorum. Resime ve heykele olan ilgisini bildiğim bir insana özgün bir eser ortaya çıkardığım için mutluyum” dedi.

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