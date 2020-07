Jude Law yeni Peter Pan filminde Captain Hook adayı

İki kez Oscar’a aday olan İngiliz aktör Jude Law’ın adı, Disney klasiği Peter Pan’in yeni filminde Captain Hook rolü için gündemde.



Yönetmen koltuğunda eski Peter Pan uyarlaması ve Pete’s Dragon’ın yönetmeni David Lowery’nin oturacağı filmin 2003’teki animasyon uyarlamasında Captain Hook’u Jason Isaacs canlandırmıştı.



Disney'in live-action şeklinde uyarlamayı planadığı Peter Pan & Wendy adlı film için Jude Law’ın yapım şirketiyle görüşmeler yaptığı konuşuluyor. Senaryosunu Toby Halbrooks’un kaleme alacağı filmde Wendy'ye Ever Anderson, Peter Pan karakterine ise Alexander Molony hayat verecek.



Son olarak başrolde yer aldığı The New Pope dizisiyle büyük beğeni toplayan Jude Law'ın diğer gelecek projeleri arasında Fantastic Beasts 3, The Third Day, Sherlock Holmes 3 gibi yapımlar bulunuyor.

THE NEW POPE DİZİSİNİN FRAGMANI