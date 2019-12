Juice Wrld'ün ölüm nedeni belli oldu

Gerçek adı Jarad Anthony Higgins olan Juice Wrld, ABD'nin Chicago kentindeki Midway Havaalanı’nda geçirdiği nöbet sonrasında hayatını kaybetmişti. 21 yaşında hayatını kaybeden rap’çinin rahatsızlanmasının ardından hemen hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirilmişti.



Juice Wrld’ün, kendisine ait jetin pilotu Chicago polisini arayıp şarkıcının “30 kilo uyuşturucu, silah ve zırh delici mermilerle” yolculuk yaptığını ihbar etti. Bunun üzerine polis memurları ve ajanlar hangarın içinde beklemeye başladı. Memurlar, hangardaki bazı valizleri eledikçe genç rap’çi nöbet geçirmeye başladı.



Juice Wrld'ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği öğrenildi. Wrld'ün iki güvenlik görevlisi, silah taşımaktan dolayı olay yerinde tutuklandı. Güvenlik görevlileri 30 Aralık'ta mahkemeye çıkarılacak.

Juice Wrld, müzik listelerine üst sıralardan giren Lucid Dreams ve All Girls Are the Same şarkılarıyla tanınıyordu. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenen şarkıcının, ColeBennett'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaştı.