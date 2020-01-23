Geçen ay hayatını kaybeden ABD’li rap şarkıcı Juice Wrld’ün otopsi raporu açıklandı. 21 yaşında hayata veda eden, gerçek adı Jared A. Higgins olan şarkıcının ölüm nedeni, yanlışlıkla yüksek dozda ilaç kullanmak olarak açıklandı. Yetkililerin açıklamasında, “Ölüm, bir kaza sonucu gerçekleşti” denildi.



Chicago polis raporuna göre, 8 Aralık 2019’da hayatını kaybeden rap şarkıcısı, özel jetiyle ABD'nin Chicago kentindeki Midway Havaalanı’na indiğinde, polisin, jetinde arama yaparak uyuşturucu ve silah tespit etmesinin ardından kriz geçirdi. Hastaneye kaldırılan şarkıcı, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay günü, Juice Wrld'ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.