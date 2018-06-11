2006 yılında başladıkları müzik kariyerlerine, sonuncusu geçtiğimiz yıl yayınlanan dört stüdyo albümü ve sayısız ödül sığdıran Sydney çıkışlı folk rock ve indie pop ikilisi Angus ile Julia Stone, 11 Temmuz’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nekonuk olacak.
İlk teklileri “Chocolates& Cigarettes”ten bugüne kadar arşivlerinde, başta “Big Jet Plane” olmak üzere milyonlar tarafından dinlenen pek çok şarkı barındıran Angus ile Julia Stone kardeşler, hayranlarına müzik ziyafeti verecek.
Julia Stone ile Angus Türkiye'ye geliyor
Sanat
Dünyaca ünlü ikili Julia Stone ile Angus Türkiye'ye gelerek 11 Temmuz'da Zorlu'da konser verecek.
2006 yılında başladıkları müzik kariyerlerine, sonuncusu geçtiğimiz yıl yayınlanan dört stüdyo albümü ve sayısız ödül sığdıran Sydney çıkışlı folk rock ve indie pop ikilisi Angus ile Julia Stone, 11 Temmuz’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nekonuk olacak.