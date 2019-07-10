Julio Iglesias'ın DNA testi yaptırmasını reddetmesiyle 30 yıldır devam eden davada bugün karar verildi. Mahkeme, 1976'da Portekizli dansçı Maria Edite Santos''un oğlu olan Javier Sanchez-Santos'u, Iglesias’a karşı açtığı babalık davasında, haklı buldu. Ancak mahkeme kararı temyiz edilebilir.
Müzik dünyasının ünlü ismi Enrique Iglesias'ın da aralarında bulunduğu 8 çocuk babası ve 14 dilde 300 milyondan fazla satış yapan 75 yaşındaki Julio Iglesias, en çok satan Latin sanatçısı unvanına sahip.
Iglesias’ın Hollandalı manken eşi Miranda Rijnsburger’den 3 oğlu ve ikiz kızları, Isabel Preysler’den de evlilik dışı Chabeli, Enrique ve Julio isimli 3 çocuğu bulunuyor.