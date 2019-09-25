1993 yapımı Steven Spielberg filmi Jurassic Park’ın üç başrol oyuncusu Jurassic World 3 için yeniden bir araya geliyor.
Ünlü oyuncular Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill, yayınlandığı dönemde 915 milyon dolarlık rekor hasılata imza atan dinozor filminin üçüncü devam halkasında rol alacak.
Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’ın da yeniden kadroya dahil olacağı üçüncü filmin yöntemen koltuğuna, Jurassic World ile Jurassic Park kısa filmi Battle at Big Rock’ı yöneten Colin Trevorrow oturacak. Önümüzdeki yılın başında filmin çekimlerine başlanacak.
İkinci film, Jurassic World: Fallen Kingdom, dinozorların adadan ayrılması ve medeniyetin başlamasıyla sona ermişti. Devam filminin bu noktadan ilerlemesi bekleniyor.