Jurassic World: Hakimiyet'ten ilk görüntüler

Pandemide çekimlerine ara veren, salgın sonrasında hızla sete dönen Jurassic World serisinin üçüncü filmi 2022'de vizyona çıkacak.



Jurassic World: Hakimiyet isimli filmin 5 dakikalık görüntüsü şimdiden yayınlandı. Bir belgesel gibi başlayan görüntülerde dinozorlar bir süre sonra şehre iniyor ve dehşet saçmaya başlıyor.



2015 yapımı Jurassic World'ün yönetmen koltuğunda oturan Colin Trevorrow'un seriye geri döndüğü Jurassic World: Hakimiyet, serinin ikinci filmi Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın sonunda tutuldukları yerden özgürlüğüne kavuşan dinozorların doğaya yayılması sonrası gelişen olayları konu edinecek.



Bryce Dallas Howard ve Chris Pratt'in rollerine geri döneceği filmde; her şeyin başladığı Jurassic Park efsanesinden Sam Neill, Jeff Goldblum ve Laura Dern de oyuncu kadrosunda olacak.



Film, 10 Haziran 2022'de gösterime girecek.

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