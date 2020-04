Justin Kurzel: Büyük bütçeli bir film daha çekeceğim

Justin Kurzel, katıldığı bir podcast‘te Todd Phillips imzalı Joker’ı izledikten sonra yeniden büyük bütçeli bir stüdyo filmi çekmek istediğini açıkladı.



Kurzel, The Fourth Wall isimli bir podcast‘te Assassin’s Creed’den sonra başka bir büyük bütçeli stüdyo filmi çekmek isteyip istemediği konusuna açıklık getirdi.



Sanatsal gücü yüksek bir gişe filminin çekilebileceğine kanaat getiren Justin Kurzel, bu açıklamasını Todd Phillips imzalı Joker filmiyle destekledi ve Joker’ı izledikten sonra yeniden büyük bir bütçeli stüdyo filmi çekmek istediğini açıkladı.



Bir çizgiroman uyarlaması olmasına rağmen Joker’ın auteur bir iş olduğunu belirten ünlü yönetmen, Joker’dan "İzleyince gerçekten ilham aldım. Bunun auteur bir parça olduğunu düşündüm. Bir çizgiroman filmi olmasına rağmen şaşırtıcı derecede auteur odaklı bir filmdi. Bence stüdyo filmleri çeken herkes için bu, kendi seslerini Joker’da olduğu kadar belirgin bir şekilde koruyabileceklerinin bir işareti. Bence bu gerçekten takdire şayan ve şaşırtıcı" sözleriyle bahsetti.



Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen ilk uzun metraj filmi Snowtown‘ı beyazperdeye sunan Justin Kurzel, 2016 yılında aynı isimli popüler video oyunundan sinemaya uyarlanan Assassin’s Creed filmiyle karşımıza çıktı. Kurzel, Geçtiğimiz yıl, Assassin’s Creed’e göre daha küçük bütçeyle çekilen True History of the Kelly Gang ile sinemaya geri döndü.