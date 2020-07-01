K-pop'tan ilham alan yeni Filipin müziği: F-pop

F-pop grubu, Güney Koreli şirket ShowBT'nin yerel kolu ShowBT Philippines Corp. tarafından tarafından kuruldu. Şirketin kurucusu, eski komedyen Seong Han Geong, grubun dünya çapında büyük bir etki yaratmasını umuyor.



Geong, “Beş yıl önce pazar araştırması için Filipinler'e ilk ziyaretimde, buradaki hayranların K-pop coşkusunu ve enerjisini fark ettim” diyor.



K-pop’tan öğrendiklerini anlatan grup üyesi Sejun, “Evrenselliğe inanıyoruz; bir şeyi alıp daha iyisini yapmak için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Grubun üyelerinden Josh ise “İnsanlar başta bizi F-pop grubu olarak değil, K-pop grubu olarak gördü” diye konuşyu.



SB19, Koreli bir şirket tarafından kurulmasına ve K-pop’tan ilham almasına rağmen, Filipinli kimliğini öne çıkarmaya özen gösteriyor. Grup üyeleri, K-popçulardan ne kadar farklı olduklarını gösterdiklerine ve başka bir dilde şarkı söylerken onları taklit etmenin mümkün olmadığına inanıyor.

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