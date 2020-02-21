KADEM'in 'Böyle Daha Güzelsin' sergisi 28 Şubat'ta açılıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen '28 Şubat' temalı Böyle Daha Güzelsin sergisi, 16 sanatçının katılımıyla ve 28 Şubat'ta Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında açılıyor.



Serginin küratörlüğünü üstlenen Yasemin Darbaz Karaca, sergiyi kurgularken, olaylar değil, hisler üzerinden gitmek istediklerini belirtti.

Karaca, sergide yer alan her sanatçıyla önce kendi hikayelerini konuştuklarını, sonra kendiliğinden ve doğal bir şekilde herkesin kendi metaforunu ve hissini bir biçime, bir hacme, bir gerçekliğe dödüştürdüğünü, bunun da sergiyi yerleştirirken iki bakışlı bir anlatım kazanarak seyirciye aktarıldığını kaydetti.

BİR AY BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK



Bir ay boyunca sanat severler tarafından ziyaret edilebilecek olan serginin açılışına; KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katılım sağlayacak. Sergi süresince ziyaretçiler, rehberli geziler yapabilecek ve sanatçılarla tanışma imkanı bulabilecek.



28 Şubat temalı “Böyle Daha Güzelsin” sergisi ile ilgili 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 10.00’da basın mensuplarını sergi hakkında bilgilendirmek amacıyla amacıyla basın lansmanı yapılacak.

