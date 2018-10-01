Kadıköy’de yerleşik bir sahnesi olan ve sahnesi olmasa da oyunlarını ağırlıklı olarak Kadıköy seyircisiyle buluşturan tiyatro gruplarının oluşturduğu Kadıköy Tiyatrolar Platformu üçüncü yılını karşılıyor.



16 Ekim’e kadar devam edecek Kadıköy Tiyatro Şenliği 12 yetişkin, 4 çocuk oyunu, 2 belgesel ve atölyeler yer alacak.



Kadıköy Tiyatro Şenliği’nin adı Bir Başkadır Kadıköy’de Tiyatro olarak belirlendi. Şenlikte yer alan bütün oyunların fiyatları ise yetişkin 30, çocuk oyunları ise 25 lira olarak belirlendi.