Kadın Oyunları Festivali önümüzdeki yıl uluslararası arenaya taşınacak

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğinde, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’yle ortaklaşa projelendirilen ve Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile yaşama geçirilen, dünyada ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen Kadın Oyunları Festivali, ünlü oyuncu Ayça Bingöl’ün oynadığı Ben Anadolu isimli oyunla sona erdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivali önümüzdeki yıllarda uluslararası arenaya taşımaya çalışacaklarını söyledi.

Ankara Sanat Tiyatrosu’na verdiği destekler nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergin yaptığı açıklamada, “Kadın Oyunları Festival’imiz yaklaşık bir haftadan bu yana süren bir organizasyonun finaline geldik. Umut ediyoruz ki, bu festivali önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirip, uluslar arası arenaya taşımak istiyoruz. Biz bu konuda iddialıyız. Organizasyonumuzun son gününün Dünya Tiyatrolar Günü’ne gelmesi de organizasyonu daha anlamlı bir hale getirdi. Ayvalık’ta kadına verdiğimiz önemi bir kez daha bu organizasyon vesilesi ile göstermiş olduk. Çünkü bu festival süresince sergilenen oyunların ana teması kadınların yaşadıkları sorunları dile getiriyor olmasıdır. Biz de böylelikle bu mesajları Ayvalık’tan dünyadaki herkese vermiş oluyoruz. Bu durum özellikle Ayvalık’ın kadınlara bakış açısı olarak nerede olduğunun bir göstergesidir" dedi.



“TİYATRO TOPLUMUN AYNASIDIR”

Festivalin son gününde başkentten Ayvalık’a gelerek organizasyona konuşmacı olarak katılan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle kendilerine ve sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederek, “Tiyatrolar toplumların aynasıdır. Bu kadar önemli bir konuda dünya ilk defa farkındalık oluşturabilmek için Kadın Oyunları Festivali düzenleyen Ankara Sanat Tiyatrosu’na da teşekkür etmek istiyoruz. Ankara Sanat Tiyatrosu aslında 1963 yılından beri toplumun sorunlarına ayna olmaya, ışık tutmaya devam etmektedir. Bütün baskılara ve pandemi sürecindeki olumsuz koşullara rağmen gücünü seyircisinden alıyor. Bizler de bugün son final gününde onların yanında olmak ve Dünya Tiyatrolar Günü’nde onlara destek olmak istedik. Bu organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mesut Ergin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım; kadınlar her koşulda haklarına ve hayatlarına sahip çıkacaklar. Yeter ki bir arada olalım. Yeter ki örgütlü olalım. Yeter ki umutlarımızı yitirmeyelim” diye konuştu.