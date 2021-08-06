Kadınlar, Erkekler Ve Bazı İhtimaller okuyucuyla buluştu

06.08.2021 - 17:34 | Son Güncelleme : 28.08.2021 - 17:36
Serhan Kansu’nun deneme türünde yazılmış yeni kitabı Kadınlar, Erkekler ve Bazı İhtimaler okuyucuyla buluştu. Kitapta; kadın-erkek ilişkileri, aşk ve sevgi samimi aynı zamanda felsefi derinliği olan bir incelemeyle masaya yatırılıyor.
Felsefe kökenli yazar Kansu’nun ilişkilerin türlü halleriyle ilgili kaleme aldığı farklı başlıklar yanında; Platon, Simone de Beavoir, Spinoza, Lou Salome ve Nietzsche gibi isimlerin de düşünceleri yalın bir dille okuyucuya sunuluyor.