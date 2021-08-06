Kadınlar, Erkekler Ve Bazı İhtimaller okuyucuyla buluştu

Yazar Serhan Kansu’nun yeni kitabı Kadınlar, Erkekler Ve Bazı İhtimaller raflardaki yerini aldı. Eser okuyucuyu; kadın-erkek ilişkilerindeki ‘diğer ihtimallere’, hayata ve insana dair derinlikli, samimi ve keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

06.08.2021 - 17:34 | Son Güncelleme : 28.08.2021 - 17:36

Kadınlar, Erkekler Ve Bazı İhtimaller okuyucuyla buluştu

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Serhan Kansu’nun deneme türünde yazılmış yeni kitabı Kadınlar, Erkekler ve Bazı İhtimaler okuyucuyla buluştu. Kitapta; kadın-erkek ilişkileri, aşk ve sevgi samimi aynı zamanda felsefi derinliği olan bir incelemeyle masaya yatırılıyor.

Felsefe kökenli yazar Kansu’nun ilişkilerin türlü halleriyle ilgili kaleme aldığı farklı başlıklar yanında; Platon, Simone de Beavoir, Spinoza, Lou Salome ve Nietzsche gibi isimlerin de düşünceleri yalın bir dille okuyucuya sunuluyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...