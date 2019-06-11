2017 yılında ilk kişisel sergisi SOL YAN’IM'da; duygular, durumlar, tanık oldukların, yaşadıkların birbirine çarpmadan uçuşup biriksin sol’unda. Ve izin ver dönüşsün sonunda söylemiyle 13 kadın portresine yer veren Didem Gözalır, yeni sergisi Dönüşüm/Artçılar ile yine kadınları konu alıyor.

Yağlıboya kadın portreleri yaşadığımız dönüşümü, dijital çalışma ve baskılar ise peşinden gelen artçıları simgeliyor. Kabuğumuzu kırmadan ve canımız yanmadan sertleşmiş ve karanlık alanlarımızı aydınlatıp büyütemiyoruz, çepeçevre saran kabuklar kalktığında ise açıkta kalmanın sarsıntılarını yaşıyoruz. Tüm bunlar bizi büyütüyor, özgürleştiriyor ve iyi bir insan kılıyor.

Eserlerinde çıkış yolunun önce kendi içindeki kadının dönüşümü olduğunu vurgulayan Gözalır, kadınlar için fiziksel koşulların bir kader olmamasını vurguluyor ve kimse Sol Yan’ın dan gelen sese arkasını dönmemeli, kendini dinlemeli, sevmeli ve özen göstermeli diyor.

Resimlerinde çocukluğundan beri tanıdığım en güçlü kadın’ dediği annesinden ve hayranı olduğu Frida Kahlo’dan ilham alan Didem Gözalır annesinin; ‘Sevgi her yaranın ilacıdır, her şeyi çok sevin’ ve Frida’ nın “Acınızı sanata dönüştürün” cümlesini rotası kabul etmiş.



Dönüşüm / Artçılar Sergisi 13 Haziran 18.00 itibari ile 23 Haziran tarihine kadar Juno Sanat'ta