‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ DasDas'ta

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR DasDas, ünlü oyuncuların sahne aldığı bir gece ile açılış yaptı

Kısa sürede Anadolu Yakası’nın kültür sanat merkezine dönüşen DasDas, dünyanın en köklü ve de önemli tiyatro topluluklarından birini ağırlamaya hazırlanıyor. Berliner Ensemble, tiyatro dünyasının en saygın isimlerinden ve aynı zamanda kurucuları olan Bertolt Brecht’in ölümsüz eseri ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’yle DasDas Sahne’de olacak.

DasDas, 28-29 Mart’ta gerçekleşecek bu iki günlük turneye, 20 konservatuar öğrencisini de seyirci olarak davet ediyor. Biletleri tükenmek üzere olan ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’nin yönetmeni Michael Thalheimer da DasDas’ın konuğu olacak.



Anadolu Efes ana sponsorluğunda, Allianz Türkiye’nin ve Goethe Institut’un katkılarıyla DasDas’da sahnelenecek oyun, sıra dışı “oyun içinde oyun” rejisiyle tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. “Emek mi, sistem mi?”, “Çocuğu büyüten mi, doğuran mı?” gibi yıllardır var olan sorulara cevap arayacak ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’, izleyenlerin kendilerini sorgulamalarını sağlayacak.

