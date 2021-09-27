Kahramanmaraş'ta yeni bulunan fil fosilleri incelemeye alındı

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda Gavur Gölü Bataklığı Kurtarma Kazısı'nda ortaya çıkan yeni fil iskeletleri uzmanlar tarafından inceleniyor.

Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü başkanlığında, Türkoğlu Belediyesi sponsorluğu ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan'ın bilimsel danışmanlığında antropologlardan oluşan 7 kişilik ekip çalışıyor.

Alkan, "1950'lerdeki bataklık kurutma çalışmalarından sonra bu bölgede köylüler tarımsal faaliyet esnasında kemikler buluyor ve müzeye götürüyorlar. Bu kemiklerde bilimsel çalışmalar önceki yıllarda yapıldı fakat vatandaşların bulduğu kemiklerin korunma durumları kötü ve tam olarak nereden çıktıkları bilinmiyor" dedi.

"Kazılara başladıktan sonra iskeletleri orijinal haliyle bulmaya başladık. Bilimsel açıdan istenilen zarar görmemiş olarak bu şekilde bulunmasıdır. Korunma durumları çok iyi" diyen Alkan, "Fil kemiklerinin burada çok yoğun olduğunu biliyoruz. Araştırmalarımıza göre Türkiye'de ya da bu coğrafyada böyle bir çalışma, yani sadece fil üzerine yapılmış bir çalışma yok. Sonraki yıllardaki çalışmalarla birlikte aslında bu fillerin neden burada öldükleri, o dönemki iklimsel yapının nasıl olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Bu fiillerin günümüzden 3000-3500 yıl öncesine ait olduğu biliyoruz. Suriye fili olarak tanımlanıyor" diye konuştu.

İKİ TANE BÜTÜNE YAKIN FİL İSKELETİ BULUNDU

Alkan, şu ana kadar yapmış oldukları kazılarda iki tane bütüne yakın fil iskeleti çıkardıklarını ve bunları incelenmek üzere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümüne götüreceklerini söyledi.

Çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Alkan, Gavur Gölü'ndeki fil iskeletlerini çıkararak, bunların koruma altına alınmasını ve sergilenmesini istediklerini anlattı.

Alkan, bölge halkının da tarlalarında buldukları kemikleri getirerek çalışmalara önemli destek sunduğunu dile getirerek, "Amik Ovası'ndan İslahiye tarafından bu coğrafyaya yayıldıklarını biliyoruz. Neden öldükleri konusunda araştırmalarımız devam edecek. Sonraki yıllarda yapılacak çalışmalarla bölgenin tamamına yayılmaya ve fillerin kemiklerini kurtarmaya çalışacağız" dedi.

"Burada sulak bir alan var" diyen Alkan, "Çevresinde sazlıkların olduğunu ve bazı araştırmalara göre ardıç ağaçlarıyla dolu olduğunu biliyoruz ama bilmediğimiz, bu filler neden bu kadar fazla ve neden öldükleri" diye konuştu.



"BÜYÜK BİR FİL ARKEOPARKI OLUŞTURACAĞIZ"



Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da 1961 yılında aynı bölgede çiftçilik yapan Mehmet Polat tarafından tesadüfen bütün halinde mamut fosili bulduğunu hatırlattı.



İlçenin doğa tarihi açısından zenginliğine dikkati çeken Okumuş, fillerin atası olarak bilinen ve kemikleri birbirine monte edilerek ayağa kaldırılan mamutun, Kahramanmaraş Müzesi'nde sergilendiğini söyledi.