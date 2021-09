Kahve festivali 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde geri dönüyor

Şehri uyandıran kahve festivalinde; birbirinden nitelikli kahve lezzetleri, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, keyifli konserler, seminerler ve workshoplar ziyaretçilerle buluşacak. Ankara Coffee Festival’inde üç günde 24 canlı konser gerçekleşecek.

TANINMIŞ İSİMLER VE GENÇ YETENEKLER SAHNE ALACAK



Birbirinden özel sanatçıların sahne alacağı festival, Gökhan Türkmen, Can Bonomo, Bedük gibi tanınmış isimleri ağırlayacak. Ayrıca genç yetenekler ve Ankaralı müzik grupları da Ankara Coffee Festival’de performanslarını sergileme fırsatı bulacak.

KONSER PROGRAMI



Festival’de 1 Ekim Cuma günü; Boyalı Kuş, Arubaluba, Sattas, Gipsy Pavillion, Sinağrit Baba, Jabbar ve Bedük müzikseverlerle buluşacak. 2 Ekim Cumartesi günü ise Wu Wei Trio, Slugs Band, Ege Çubukçu, De Lejos, Goril Reggea Band, Tuğçe Doğu feat. No Spoon ve Can Bonomo sahneye çıkacak. Festivalin son gününde Depo Flamenco, Kara Ejderha, Melis Fiş, Demirabi, No Spoon, Ikaru ve Gökhan Türkmen sahne alarak müzik severleri coşturacak.

