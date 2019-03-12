Kahve sektörü otoritelerinin yanı sıra moda, sanat ve müzik dünyasından önemli isimlerinin de yer aldığı jüri karşısında yarışacak olan baristalar, Dream Sales Machine tarafından düzenlenen etkinlikte “Barista Clash” ünvanını ve büyük ödülü kazanmak için 23 Mart’ta Uniq Hall Glass Room’da karşı karşıya gelecek.



BÜYÜK ÖDÜL 10 BİN TL



Etkinlikte 32 Barista Clash yarışmacısı 5 farklı kategoride karşı karşıya gelecek. Barista Clash yarışmasının şampiyonu, La Marzocco Linea Mini ev tipi espresso makinası ve 10.000 TL, ikinci olan barista ise 2.500 TL nakit para ödülünün sahibi olacak.

KAHVESEVERLER BİR ARADA



Nitelikli kahve ile tüketici arasında önemli role sahip olan baristaların yeteneklerini sergileyebilmelerine imkan sağlayan keyifli bir yarışma platformu olan Barista Clash, kahve tutkusu ile yola çıkmış baristaları, baristalığı yaşam şekli haline getirenleri, barista adaylarını, kahve sektöründe çalışanları, bu sektörde kariyer yapmayı hedefleyen kişileri ve kahve hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyen kahveseverleri aynı çatı altında topluyor.

Barista Clash, baristanın sektördeki önemini vurgulayarak bireysel yeteneklerin sergilenmesini, baristaların ihtiyaçları ve isteklerine odaklanarak kahve sektörüne değer katmayı, kahveye ve baristalık mesleğine olan tutku ve heyecanı yaymayı hedefliyor.

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