Kalben ve Gaye Su Akyol İzmir +1 Fest'te sahne alacak

3 Eylül’de Ceza ile açılışını yapan ve sonrasında Göksel, Adamlar ve Bulutsuzluk Özlemi ile müzikseverlere ubuluşan İzmir +1 Fest, 17 Eylül Cuma akşamı Kalben’i sahnesinde ağırlayacak.



Ardından 18 Eylül Cumartesi akşamı Gaye Su Akyol, İzmir +1 Fest sahnesinde sevenleri ile buluşacak.



İzmir +1 Fest’in son haftasında ise 24 Eylül Cuma akşamı Bülent Ortaçgil, 25 Eylül Cumartesi akşamı Evdeki Saat sahnede olacak.



KONSER TAKVİMİ



17.09.2021 Kalben

18.09.2021 Gaye Su Akyol

24.09.2021 Bülent Ortaçgil

25.09.2021 Evdeki Saat

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