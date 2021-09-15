Kalben ve Gaye Su Akyol İzmir +1 Fest'te sahne alacak

Müzikseverleri İzmir’de birbirinden özel sanatçılarla buluşturan İzmir +1 Fest Kalben ve Gaye Su Akyol müziğin ritmini İzmir’de hissettirecek.

15.09.2021 - 10:49

Kalben ve Gaye Su Akyol İzmir +1 Fest'te sahne alacak

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3 Eylül’de Ceza ile açılışını yapan ve sonrasında Göksel, Adamlar ve Bulutsuzluk Özlemi ile müzikseverlere ubuluşan İzmir +1 Fest, 17 Eylül Cuma akşamı Kalben’i sahnesinde ağırlayacak.

Ardından 18 Eylül Cumartesi akşamı Gaye Su Akyol, İzmir +1 Fest sahnesinde sevenleri ile buluşacak.

İzmir +1 Fest’in son haftasında ise 24 Eylül Cuma akşamı Bülent Ortaçgil, 25 Eylül Cumartesi akşamı Evdeki Saat sahnede olacak.

KONSER TAKVİMİ

17.09.2021 Kalben
18.09.2021 Gaye Su Akyol
24.09.2021 Bülent Ortaçgil
25.09.2021 Evdeki Saat

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