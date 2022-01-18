Kalben'den yeni albüm

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Kalben, kaleme aldığı "Eski Dünyanın Yangını" adlı romanı ile aynı adlı yeni albümünü, kendi doğum gününde sevenleriyle buluşturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.01.2022 - 15:55

Kalben'den yeni albüm

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Kalben, iki yıldır üzerinde çalıştığı albümde, sözü ve müziği kendisine ait 13 şarkının olduğunu aktardı.

Sanatçı, şarkıların düzenlemesinde kıymetli müzisyenlerin yer aldığını belirterek, "Bu albüm benim için hafifleme, özgürleşme ve buluşma albümü. Bence söz yazımı ve vokal olarak da en özgür olduğum albüm" değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlığına 2009'da başladığı kitabını da 2019'dan beri yazdığını dile getiren Kalben, "Beslenme sürem o kadar uzun oldu ki bu ilk roman için. Zamanımın olması da çok keyifli açıkçası. Buradan yazarak ekmeğini kazanan herkese de özellikle sevgi ve saygımı göndermek istiyorum. Çünkü çok özel bir meslek" dedi.

Kalben, bir plak hazırlığında olduğunu sözlerine ekleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne plağı yetiştirmeye çalıştığını dile getirdi. Kalben, bir plak hazırlığında olduğunu sözlerine ekleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne plağı yetiştirmeye çalıştığını dile getirdi.

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