Kalben'in yeni klibinde Ahmet Mümtaz Taylan sürprizi

Kalben, uluslararası bir ekiple yaptığı Şanssız Mücadeleci şarkısına klip çekti. Klipte Ahmet Mümtaz Taylan sürprizi dikkat çekti.

20.05.2021 - 10:36

Kalben'in yeni klibinde Ahmet Mümtaz Taylan sürprizi

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Kalben’in, uluslararası bir ekiple yaptığı Şanssız Mücadeleci şarkısı yarın müzikseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Başak Soysal’ın üstlendiği klipte, şarkıcıya, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan eşlik etti. Kalben, “Hepimiz başımıza gelenlerle baş etmeye çabalıyoruz. Sevgisiz, temassız ve aşksız hissediyoruz. Bu şarkı her koşulda sevebilmek, göğe bakarak yürüyebilmek, sevdiklerimizle birlikte söyleyip çiçeklenmek umuduyla yazıldı” dedi.

Klibin, Kalben'in evinde çekildiği öğrenildi. 

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