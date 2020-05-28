Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi sessizliğe büründü

Her yıl başta Japon turistler olmak üzere binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde, yurt içi ve dışı seyahat kısıtlamaları nedeniyle sessizlik hakim.



İlçeye bağlı Çağırkan köyünde Japon ve Türk arkeologların bulduğu tarihi eserlerin sergilendiği müzede, 1985 yılından itibaren yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan Kırşehir'in yaklaşık 5 bin yıllık tarihine ışık tutan eserler bulunuyor.



Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, bu dönemde tadilat çalışması yaparak corona virüs salgını sonrasına hazırlık yapıyor.

Yerleşke olarak planlanan müzenin yanında Japon hükümeti tarafından yaptırılan Japon Bahçesi ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü yer alıyor.



Müze ve Japon Bahçesi'ni geçen yıl yaklaşık 100 bin, 2018'de 87 bin, 2017'de ise 80 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

