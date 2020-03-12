'Kamelyalı Kadın' Giuseppe Verdi'nin notalarıyla seyirci karşısına çıkacak

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ölümsüz eseri "Kamelyalı Kadın" romanından uyarlanan, koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait eser için beş ay boyunca Giuseppe Verdi'nin müzikleri tarandı.



Müzik düzenlemesi Tolga Taviş tarafından yapılan eserler yorumlanarak, notalara aktarıldı. Daha önce Türkiye ve farklı ülkelerde sahneye konulan "Kamelyalı Kadın"da ilk kez Alexandre Dumas başrolde canlandırılacak.



Yaklaşık 200 kişilik ekibin, kostümden dekora, baleden orkestraya kadar her alanda hummalı çalışma yaptığı eserin, 14 Mart'ta Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy, eser için aylar öncesinden hazırlık yaptıklarını söyledi.



Yeni bir hikaye yarattıklarını belirten Ersoy, "Bugüne kadar Türkiye'de seslendirilmemiş eserlerin notalarını, seyirci ilk kez Kamelyalı Kadın'da dinleme fırsatı bulacak. Eser bale anlamında dünyada ünlü koreograflar tarafından sahnelenmiş ama bunu farklı kılan, Alexandre Dumas'ın sahnede olmasını yorumlayan bir koreografi yok. Eserimizde başrol ilk kez sahnede yer alacak. diye konuştu.



Dumas'ı, Tan Sağtürk'ün canlandıracağını anlatan Ersoy, 20 sene önce aynı eserde Armağan Davran ile dönüşümlü oynadıklarını dile getirdi.



Ersoy, eserin ilerleyen dönemlerde uluslararası festivallerde yer alacağını kaydetti.



Dekor tasarımı üstlenen Savaş Camgöz, 1840'lı yıllarda Paris'te geçen hikayeyi anlatmak için 15 kişilik ekiple, o dönemin ihtişamını yansıtan bir dekor hazırladıklarını kaydetti.



Kostümü düzenleyen Gazal Erten, oyuncuların sahnede rahat edebilmesi için kıyafetlerin özenle seçildiğini, özellikle şapkaların ön plana çıktığını ifade etti.