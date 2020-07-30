Kamuran Akkor'dan yeni albüm

Klasik Türk müziği yorumcusu Kamuran Akkor, uzun bir aradan sonra yeni bir albümle müzikseverlerle buluşacak.



Arabeske Devam albüm serisinin ikincisi Arabeske Devam 2 ile yakında sevenleriyle bir araya gelecek olan Akkor, albümün ilk teklisi Dargınım ile albüm müjdesini verdi. Sözleri Mehmet Aslan, müziği Fethi Demir’e ait olan ve daha önce Müslüm Gürses, Hüseyin Altın gibi sanatçılar tarafından seslendirilen Dargınım, bu kez Kamuran Akkor’un sesiyle yeniden hayat buluyor.



Akkor’un Arabeske Devam 2 albümünün ilk teklisi Dargınım, Elenor Plak etiketiyle 31 Temmuz’da tüm dijital platformlar aracılığıyla dinleyicilerle buluşuyor.