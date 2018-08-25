Kars'ta, Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.



Osmanlı Devleti'nce 18. yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa edilen ve Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 5 Temmuz 1828'de Rus General Paskeviç komutasındaki 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetlerinin 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla gece baskını yaptığı "Büyük Tabya"da 500 asker şehit edildi.



Kars Kalesi'ni ele geçiren Rusların da 4 bin kayıp verdiği saldırı sonrası yerli ve yabancı kayıtlara "Kanlı Tabya" olarak geçen tarihi yapı, ziyaretçilerine duydu dolu anlar yaşatıyor.

BAYRAMDA 6 BİN KİŞİ MÜZEYİ ZİYARET ETTİ



Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kente gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Müzeyi bayram tatilinde aralarında yabancıların da olduğu yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti.