Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522’de Rodos Adası’nı fethetmek üzere Muğla ilinde kullandığı yol güzergâhının kültür turizmine kazandırılması için dönemin Muğla Valisi Amir Çiçek proje hazırlanmasını istemiş, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje Güney Ege Kalkınma Ajansı’na sunularak 100 bin TL destek almıştı.

8 AYDA TAMAMLANDI



Çalışma grubu içinde arkeolog, sanat tarihçisi, klasik türk edebiyatçısı, Halk Edebiyatçısı, Harita Mühendisi, Biyolog gibi bilim insanlarının bulunduğu ve üç aşamalı olarak düşünülen Kanuni Yolu Projesinin ilk aşaması GEKA’dan alınan destek ile tamamlandı. Kanuni yolunun güzergâhı, tabelaların dikilmesi, broşür basılması ve minyatürlerin çizimi 8 ayda tamamlandı. Projenin ikinci aşamasında kitap basımı ve 3 bölümlük belgesel çekimi de yer alırken, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferinde otağını kurduğu Yatağan Bozüyük Beldesinde portatif otağı için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yeni bir proje hazırlamadı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTI



Proje kapsamsında ayrıca Sakar rampasında Gökova Körfezi’ne bakan büyük bir Kanuni Sultan Süleyman heykeli yapımı da bulunuyordu. Bozüyük Mahallesinde Rodos seferi esnasında yaptırılan camii, han ve köprülerin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı. Projenin üçüncü etabında ise Rodos ayağı yer alıyordu.



KİTAP BASIMI VE BELGESEL ÇEKİMİ YAPILAMADI



Kanuni Yolu projesinin akademik yürütücüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik, projenin ilk aşamasının 2016 yılında tamamlandığı belirtti. Çevik, “İlk etapta Kanuni Sultan Süleyman’ın Aydın Çine ilçesinden sonra Muğla sınırları içinde Rodos seferine gittiği ve tekrar geri döndüğü yol ortaya çıkarıldı. Tabelalar asılırken, bununla ilgili broşür basımı da tamamlandı. İkinci etap çalışmamızda kitap basımı, üç bölümlük belgesel çekimi, Gökova Körfezi’ne hakim olan Sakar geçidinde büyük bir Kanuni Sultan Süleyman heykeli yapılacaktı. Üçüncü etap ise Rodos ayağından oluşuyordu. Fakat iki yıldır bu konuda bizden bir görüş istenmedi” dedi.



KİTABIN ADI: MUHTEŞEM SÜLEYMAN MUĞLA'DA



Basımı yapılacak kitap ile ilgili bilgi veren Çevik, “Muhteşem Süleyman Muğla’da’ bu üst başlık ve alt başlıkta Rodos seferi işlenecek. Amacımız Muhteşem Süleyman markası bir başka marka olan Muğla’yı birleştirerek daha büyük sinerji oluşturmaktı. Kitap hem Türkçe, hem de İngilizce olarak düşünülüyordu. Görsel malzemeleri zenginleştirilmiş bir kitap olacaktı. Kitabın akademik bir kitap olmasından çok, toplumun her kesimi tarafından anlaşılır bir üslup ve dille zenginleştirilen bir prestij kitap olarak sunulmasını hedeflemiştik. Kitabın bir başka orijinalliği ise minyatür ile de süslenen kitap olma özelliğini taşıyacaktı.

Hem seferdeki güzergâhların minyatürleri olacak, hem de Rodos seferi bir minyatür ile anlatılacak. Ayrıca, kitapta askerlerin yaşantıları, konaklanan yörede yaşayan insanların durumu, güzergâhın topoğrafik yapısı, bitki çeşitliliği, konaklama alanları, camiler, mescitler, hanlar, köprüler, askerlerin yediği yemeklere kadar her anı bilimsel bir veri haline getirilmişti” dedi.

"TARİHİMİZİ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN BİR PROJEYDİ"



Muğla Valisi Amir Çiçek, ortaya konulan çalışmanın önemli bir kültür projesi olduğunu belirterek, “Bu projenin diğer tarafı geleceğimizi de götürebileceğimiz tarihimizi ve kültürümüzü taşıyan bir proje olacaktı. Bu çalışmayı yaparken masa başında değil, sahada birebir bir çalışma yapıldı. Uygulamalı ve o dönemdeki kültürel değerlerin de bu projenin içine monte edilmesi çok önemliydi. Bu eser Üniversitelerimiz için ve bu konuda master yapacak akademisyen adaylarımız için de önemli bir referans kitap olacaktı. Bu çalışma ile deniz, kum ve güneşin dışında alternatif turizmi de geliştirmeyi amaçlamıştık. Her yıl 21-22 Temmuz tarihlerinde Kanuni Yolunda ve Kanuni’nin otağını kurduğu Bozüyük’te etkinlikler düzenlenmesine de hedeflemiştik” dedi.Ö