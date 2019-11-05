Kanye West Billboard 200 listesinde lider

Kanye West’in son albümü Jesus Is King müzik piyasasına başarılı bir giriş yaptı. Albüm, Billboard 200 müzik listesinde bir numaraya yükseldi. Bu, 42 yaşındaki ABD’li rap şarkıcısının listedeki dokuzuncu birinciliği.



West’in 25 Ekim’de çıkan gospel türündeki albümü, ABD’de çıktığı ilk hafta 109 bin, bugüne dek toplamda 264 bin satış yaptı.



West; 2013’te Yeezus, 2016’da Life of Pablo ve 2018’de Ye adlı albümlerini çıkardı.

Ünlü rap’çinin 2004’te çıkardığı The College Dropout adlı ilk albümü müzik listesinde ikinci sıraya yükseldi.



West’in ikinci albümü Late Registration 2005'te, üçüncü albümü Graduation ise 2007'de piyasaya çıktı. İlk üç albümü dokuz tane Grammy Ödülü dahil birçok ödül kazandı.

"TEK RAKİBİM JUSTIN TIMBERLAKE"

West daha önce verdiği bir röportajında hiçbir zaman albüm satışlarının ya da liste başarılarının kendisini ilgilendirmediğini söyleyerek, "Beni en çok etkileyen ve en büyük yarışımın olduğu adam Justin'dir (Timberlake). Eğer Justin olmasaydı, benim ne videolarım, ne albümlerim bu seviyeye gelebilirdi. Kendime rakip olarak hep onu gördüm. Birbirimizi hep etkilemişizdir. Şimdi baktığım zaman görüyorum ki, Prince ve Michael Jackson neyse, Justin ve ben de oyuz” demişti.