Kanye West'in yeni albümü Donda yayınlandı

Kim Kardashian ile olan boşanma davası ve Kanye Omari West olan adını Ye olarak değiştirme başvurusuyla gündemde olan Kanye West'in yeni albümü sonunda çıktı.

Yaklaşık 2 saat uzunluğundaki 27 şarkılık albümde Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ve Lil Baby gibi isimler de yer alıyor.

TARTIŞMA KONUSU OLDU



Albümde tecavüz, cinsel ve psikolojik istismarla suçlanan Marilyn Manson'la birlikte homofobik yorumlarıyla tepki çeken DaBaby'nin de yer bulması tartışma konusu oldu.

YİNE DİNİ TEMALARA DEĞİNİYOR



Birçok kişi, yayınlanan albümünün Atlanta, Las Vegas ve Chicago'daki stadyum etkinliklerinde dinletilenden çok daha farklı olduğuna dikkat çekti. Albüm, Kanye West'in son albümü gibi yine dini temalara da değiniyor.

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