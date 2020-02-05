Kapadokya Film Festivali başvuru tarihleri belli oldu

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ilki düzenlenecek olan Kapadokya Film Festivali için başvurular 10 Şubat’ta başlayacak. Festival, Türk ve dünya sinemasından seçkin filmlerle birbirinden değerli isimleri, Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacak.

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Kapadokya Film Festivali seçkin filmleri bir araya getirecek

Kapadokya Film Festivali seçkin filmleri bir araya getirecek

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’yı sinema sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline getirecek Kapadokya Film Festivali için başvuru süreci 10 Şubat itibariyle başlayacak.

SİNEMA SEKTÖRÜ BULUŞACAK

Bu sene ilki gerçekleştirilecek Kapadokya Film Festivali, bölgenin eşsiz coğrafyası ve kültüründen aldığı ilhamla, yurt içi ve yurt dışından seçkin filmler ve çok sayıda önemli sinemacıyı Nevşehir’de bir araya getirecek.

29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arası düzenlenecek olan ve çok sayıda önemli etkinlik ve sürpriz bölümlerin planlandığı Kapadokya Film Festivali’ne dair ayrıntılar ve başvuru sürecine dair tüm detaylar önümüzdeki günlerden itibaren kamuoyuyla paylaşılacak.

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