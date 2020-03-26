Kapadokya Film Festivali ertelendi

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kapadokya Film Festivali, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.



Nevşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin filmlerin yer alacağı ve çok sayıda sinemacının katılacağı, 29 Mayıs-3 Haziran arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin ertelendiği belirtildi.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da festivalin ertelenmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ancak corona virüs salgınına karşı verilen mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.



Festival direktörü Suat Köçer de uzun ve kısa metraj film yarışmaları ile proje yapım desteklerinin yer alacağı etkinliğin düzenleneceği tarihin, gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.