Türkiye'nin peri bacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve yeraltı şehirleri ile ünlü bölgesi Kapadokya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini yüzde 100 doluluk oranıyla geçirdi.
Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Müzesi, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerini 121 bin kişi ziyaret etti.
Dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olarak da değerlendirilen peri bacaları ve tüf kayalara oyulu yeraltı yerleşim merkezleri ile dikkat çeken Kapadokya'ya ziyaretlerin sürdüğü belirtildi.
KAPADOKYA'DA MUTLAKA YAPMANIZ GEREKENLER