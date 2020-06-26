Kapalıçarşı'nın 'Gramofon Babası' Mehmet Öztekin hayatını kaybetti

Yarım asırdır gramofonlara yeniden hayat veren Mehmet Öztekin, 76 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.



Öztekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu.



Kapalıçarşı'nın "Gramofon Babası" olarak da anılan Öztekin'in cenazesi, öğle namazını müteakip Merter Veysel Karani Camisi'nden kaldırılacak.



ATATÜRK'E HEDİYE EDİLEN GRAMOFONU TAMİR ETTİ



Türkiye'den ve dünyadan getirilen çok sayıda arızalı gramofona ses veren Öztekin, İngiltere'de 1928'de Atatürk'e hediye edilmek üzere yapılan gramofonu da tamir etmişti.