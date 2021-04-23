Kapıyı Açık Bırak belgeseline Washington'da ödül

Yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği uzun metraj belgesel Kapıyı Açık Bırak (Leave The Door Open) 2021 Washington DC Bağımsız Film Festivali'nden ödülle döndü.1930'lu ve 40'lı yılların ABD'sinde yaşanan ırkçılığa ve o dönem Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin ırkçılıkla mücadelesine ışık tutan belgesel, festivalde En İyi Belgesel Film ödülüne layık görüldü.

ELÇİLİKTE PERFORMANS SERGİLEDİLER

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini 1934-1944'te yapan Münir Ertegün'ün iki oğlu Ahmet ile Nesuhi'nin caza ilgileri, ırk ayrımcılığının yoğun olduğu o dönemde siyahi caz sanatçılarına Büyükelçiliğin kapılarını açmış ve çok sayıda siyahi cazcı elçilikte düzenli performanslar sergilemişti.

EN BAŞARILI ŞİRKETLERİN ARASINDA



Kısa süre içinde müzik dünyasında yankı bulan süreç ırk ayrımcılığıyla mücadele bağlamında hala önemli bir başarı olarak görülüyor. Ertegün kardeşlerin daha sonra kurdukları Atlantic Records, Amerikan müzik tarihinin en başarılı şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor.



Çocukluğuma Mektup (Nevra Serezli)