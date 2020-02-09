Karadeniz 6. Kitap Fuarı için geri sayım

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Karadeniz Kitap Fuarı’na bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.



Karadeniz 6. Kitap Fuarı’nda, aralarında Ahmet Ümit, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Latife Tekin, Cemil Kavukçu, Enver Aysever, Oya Baydar, Ayşe Tolga, Altay Öktem, Yavuz Dizdar, Akın Birdal, Füsun Çetinel, Ahmet Şimşirgil, Sara Şahinkanat, Özel Oytun Türkoğlu, Murat Tavlı, Sinem Sal, Cihan Demirci, Kemal Hamamcıoğlu, Hale Caneroğlu, Aret Vartanyan, Çiğdem Sezer, Kutlukhan Perker, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mete Yarar, İlkin Başar Özal, Hikmet Anıl Öztekin’in de bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.