Sanat, kültür ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park'ta Cumartesi günü URU organizasyonuyla gerçekleşecek “Maçka’da Buluşalım, Bir Karadeniz Şöleni”sevilen sesleriyle, horonuyla, muhlamasıyla, keşanıyla ve birçok sürprizi ile uzun süre unutulmayacak bir gün İstanbulluları bekliyor.



Karadeniz müziğinin yeni nesil güçlü yorumcularından Selçuk Balcı, duygu yüklü şarkılarıyla İmera, Karadeniz müziğinin önemli genç temsilcilerinden Koliva, uzun yıllardır bozmadığı çizgisiyle Karadeniz müziğinin en önemli kadın temsilcilerinden Hülya Polat, yükselen değerler Volkan Arslan, Merve Yavuz, Ali Baran ve akustik şarkılarıyla ünlenen Serkan Aydın&Buğrahan Denizoğlu, kemençeyle sergilediği Jazz performansıyla dikkat çeken Sihirli Parmaklar ve Ekin Uzunlar KüçükÇiftlik Park’a Karadeniz ezgilerini taşıyacaklar.



49 yıllık birikimleriyle Maçka yöresi halk oyununun ve Karadeniz kültürünün bugünlere ulaşılmasına öncülük eden Horon Evi ise özel bir gösteri ile tüm katılımcıları horona davet edecek.

