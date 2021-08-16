Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl corona virüs sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Birkaç ay sonra böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıdan kötü haber geldi.



Rizeli sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum."

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Cimilli İbo, çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.



Cimilli İbo, renkli kişiliği ile dikkat çekmeyi başardı. Cimilli İbo, İnadım İnat adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı.