Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Türk Hava Yolları (THY)'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye getirildi.



Çantay'ın cenazesini taşıyan THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçak 05.30 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı.



Karahan Çantay'ın cenazesinin İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor.



KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?



Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 tarihinde öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak Ankara'da doğdu, Balıkesir'de büyüdü. İlk, orta ve liseyi Baversite sınavlarında da, en büyük ideali olan ODTÜ'ye dereceyle girdi. 1990 yılında ODTÜ Matematik Bölümü'nü kazandı. Son sınıfa kadar okudu. Mankenliğe başlayınca okulu bıraktı. 2000 yılında okuldan atıldı.

MR WORLD YARIŞMASINDA ÜÇÜCÜN OLDU



1995 yılında Mr Turkey model yarışmasının birincisi oldu. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü oldu. Mankenlik, fotomodellik derken, dizilerde de rol aldı. 1999 yılında'uyuşturucu bulundurmak ve nakletmek suçundan hakkında dava açıldı. Harika Avcı, Sibel Can ve Zeynep Uludağ gibi isimlerle televizyon dizilerinde başrolü paylaştı. Oynadığı dizi ve filmler Zehirli Sarmaşık, Sibel,Gizli Aşk, Böyle mi Olacaktı, Kumkapı Olayı-Üzgünüm, Altın Vuruş. Bunların haricinde Zeki Müren anısına tiyatro gösterisi ve Hande Ataizi ile birlikte Zorro'nun Aşkı'nda oynadı. 2000 yılının Mart atında Bülent Ersoy'un Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim adlı şarkının klibinde oynadı. Uzun süredir Tayland’da yaşadığı bilinen ünlü model Karahan Çantay'ın Tayland'da matematik öğretmenliği yapıyordu





KARAHAN ÇANTAY FİLMLERİ



1995 - Gizli Aşk

1997 - Böyle mi Olacaktı

1997 - Altın Vuruş

1998 - Sibel

2000 - Kumkapı Olayı-Üzgünüm

2000 - Zehirli Çiçek



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