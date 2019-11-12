Karikatürün Oscar’ları 36. kez sahiplerini buldu

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen ydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. İstanbul’da bir araya gelen karikatür ustaları, Agim Sulaj’ın (Arnavutluk) karikatürünü birincilik ödülüne layık gördü.

Yarışmada kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularını tüm çalışmalarında ön plana çıkartan Aydın Doğan Vakfı, geçen sene olduğu gibi “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” başlığıyla bir de Özel Ödül verdi.

Aydın Doğan Vakfı’nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 36’ncısını düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yılki kazananları, Hilton Bosphorus’ta gerçekleşen Seçici Kurul Toplantısı ile belirlendi.



Shahrokh Heidari'nin ikincilik ödülü ala karikatürü

63 ÜLKEDEN 2 BİNDEN FAZLA KARİKATÜR YARIŞTI

Dünyanın dört bir yanından, gündeme ışık tutan eserlerin yarıştığı, otoritelerce “karikatür dünyasının Oscar’ı” olarak nitelendirilen serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na, 63 ülkeden 583 sanatçı 2 bin 172 karikatürle katıldı. Ön elemeden geçen 33 ülkeden 118 sanatçının 165 karikatürü, Uluslararası Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.





Dünya çapında ün kazanmış karikatür ustaları ve sanatçıların seçici kurul üyeliği yaptığı, bugüne kadar 137 ülkeden 8 bin 800’ü aşkın sanatçının 85 bin civarında eserinin katıldığı yarışmanın seçici kuruluna bu yıl Selçuk Demirel başkanlık yaptı ve seçici kurulda Anita Kunz (Kanada), Ercan Akyol, Jaume Capdevila KAP (İspanya), Latif Demirci, Peter Ruge (Almanya), Piyale Madra, Tan Oral ve Yoshiaki Yokota (Japonya) yer aldı.



Mojmir Mihatov'un üçüncülük ödülü alan karikatürü

“GÜÇLÜ KIZLAR, GÜÇLÜ YARINLAR" ÖZEL ÖDÜLÜ



Tüm çalışmalarında kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularına özel vurgu yapan Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği yarışmada, bu yıl yine "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” teması altında özel ödül verildi. Özel Ödülün sahibi, Türkiye’den Ömer Çam oldu.





YARIŞMANIN KAZANANLARI

Seçici Kurul, bu seneki yarışmada Agim Sulaj’ı (Arnavutluk) birinciliğe layık gördü. İkinci İran’dan Shahrokh Heidari, üçüncü ise Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov oldu.



"Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" ödülünü Ömer Çam bu karikatürüyle kazandı.

KAZANANLARA PARA ÖDÜLÜ

Seçici Kurul ayrıca; Ahmet Öztürklevent (Türkiye), Alberto Morales Ajubel (İspanya) ve Hicabi Demirci’yi (Türkiye) Başarı Ödülü’ne değer gördü.



Yarışmada birincilik ödülü ve özel ödül kazanan sanatçılar 8’er bin dolar, ikincilik ödülü kazanan sanatçı 3 bin 500 dolar ve üçüncülük ödülü kazanan sanatçı 1500 dolarla ödüllendirilecek. Başarı Ödülü kazanan üç sanatçı ise 500’er doların sahibi olacak.



Hicabi Demirci bu karikatürüyle başarı ödülü kazandı.

Dereceye giren tüm sanatçıların ödülleri ve başarılarını simgeleyen heykelleri haziran ayında İstanbul’da gerçekleşecek törenle takdim edilecek.